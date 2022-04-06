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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Путін після наступу на Донбас спробує знову захопити Київ – ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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6 квітня, 17:05
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Російська армія після боїв на Донбасі передислокується, посилиться технікою та знову спробує прорватися до столиці
Президент РФ пробуватиме вкотре вторгнутися до Києва
Президент РФ пробуватиме вкотре вторгнутися до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ не залишить Київ у спокої, метою його спецоперації є Донбас та захоплення Києва. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Міноборони США.

Протягом наступних кількох тижнів російські сили поповнять запаси та передислокуються з метою розпочати новий масований наступ на Донбасі.

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За словами високопоставленого представника Міноборони США, досі невідомо, які довгострокові цілі Путіна.

США припускають, що Путін спробує повторно вторгнутися на Київщину, щойно він виконає свої завдання на Донбасі.

Водночас, американські та українські чиновники заявили, що Росія нібито веде переговори про врегулювання ситуації, а насправді переговори – не більш ніж "димова завіса".

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Плани з вторгнення до Києва

Британські ЗМІ перед початком війни писали про те, що Росія завдасть удару одночасно за трьома напрямками: північний схід, Донбас та Крим. Головною метою військових стане спроба змусити українську владу капітулювати. Повідомлялося, що захопити весь Київ росіянам допоможе влада Білорусі.

Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв вважає, що плани Володимира Путіна щодо захоплення Києва остаточно провалилися. За його словами, для захоплення української столиці президентові РФ довелося б мобілізувати до півмільйона людей.

Позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що програвши у війні з Україною, президент Росії Володимир Путін буде змушений вигадати якусь змову всередині РФ і оголосити зрадників, щоби виглядати переможцем в очах російського обивателя.

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4 квітня мер Києва Віталій Кличко закликав містян не поспішати повертатися до столиці. Відстрочити повернення він просить ще як мінімум на тиждень.

Генштаб заявив, що ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення Києва.

Також ми писали про те, що Росія не планує швидко закінчити війну в Україні. Війська окупантів відвели у Київській та Чернігівській областях, щоб потім перекинути їх на Донбас для наступу. Ймовірно, РФ побачила, що перемоги над цими містами не отримає, і намагається здобути хоч якусь перемогу до російського свята 9 травня.

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