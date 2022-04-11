На Донбассе увеличилось количество жертв среди мирного населения

Число жертв из-за ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска тоже выросло

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области за прошлые сутки в результате российских обстрелов погибли еще два человека, четверо – получили ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА/ОДА Павел Кириленко в Facebook.

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"…в результате российских обстрелов погибли еще два человека в Донецкой области – в Угледаре и Ивановке. Четверо получили ранения: 2 в Ивановке, 1 в Славянске и 1 в Покровске", – сказано в сообщении.

На Донбассе убивают мирных жителей

Кириленко напомнил, что увеличилось и число жертв ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска – еще 5 человек погибли и еще 5 обратились за помощью с ранениями.

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"Пока невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе", – добавил глава Донецкой ОВА.

Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений. Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил Кулеба.