Окупанти вдруге за день обстріляли Лисичанськ – зруйновано будинки, є поранені (фото)

За словами Сергія Гайдая, внаслідок обстрілу в Лисичанську зруйновано чотири будинки і щонайменше троє постраждалих

Лисичанськ знову обстріляли російські окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вдруге за 11 квітня обстріляли Лисичанськ. Внаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Подробиці обстрілів

За словами Гайдая, внаслідок обстрілу в Лисичанську зруйновано чотири будинки і щонайменше троє постраждалих.

"Уже не вперше за 11 квітня житлові квартали Лисичанська охопив ворожий обстріл. Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан. Рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу. Маємо чотири прямі влучання в будинки. Три з них зруйновані повністю, один – частково", – розповів Гайдай.

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Окупанти обстріляли Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай

Обстріл Лисичанська

У понеділок, 11 квітня, російські окупанти знову обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння. Внаслідок цього є загиблий. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти влучили у багатоповерхівку. Наразі рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали.

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"Вже є один загиблий. Інформація оновлюватиметься", – сказав Гайдай.

Кожне місто Луганщини постраждало від обстрілів окупантів – Гайдай

Ворог обстріляв кожне місто Луганщини. В регіоні не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, шо атаку під Золотим відбито. Однак область значно постраждала від атак окупантів.