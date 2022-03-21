В Донецкой области оккупанты убили трех мирных жителей

Также пять человек были ранены

Враг уничтожает мирное население/Фото: коллаж: "Сегодня"

В воскресенье, 20 марта, в результате обстрелов оккупантов в Донецкой области погибли 3 человека, еще 5 – пострадали.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 — получили ранения.

Кроме того, в Славянске находятся жертвы россиян в Харьковской области — 1 погибший и 1 раненый, а в Бахмуте — жертвы россиян в Луганской области — 2 погибших и 1 раненый.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — добавляет Кириленко.

Оккупанты прорываются в Украину

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что через территорию области пролетела большая группа самолетов со стороны российских оккупантов вглубь Украины.

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"Большое количество самолетов со стороны России через Сумскую область пролетело сегодня (20 марта — Ред.) вглубь Украины", — сказал Живицкий.

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