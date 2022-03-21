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Оккупантам не удается достичь поставленной цели — Генштаб ВСУ

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21 марта, 00:48
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Враг продолжает активно распространять пропаганду и дезинформацию в связи с отсутствием существенных успехов в ходе войны
Война, которую развязала РФ, продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Война, которую развязала РФ, продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Прошли 25 сутки войны России против Украины. Противник продолжает ведение масштабной вооруженной агрессии против нашей страны.

Про это говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Подробности

Задачи оккупантов по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружения Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично врагу удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

В связи с отсутствием существенных успехов в ходе наземной операции, продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения Российской Федерации. Готовится основа для оправдания продления сроков войны и создания ложного воображения относительно эффективности международных санкций.

Враг в течение минувших суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения. Следует отметить, что оккупанты сосредоточили удары по важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов, с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины.

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На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами российской федерации на белорусских объектах с целью втягивания Вооруженных сил республики Беларусь в военную операцию против Украины.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев. За счет активных действий подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы.

На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. Но неспособен организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

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На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям украинских воинов было успешно отражено семь атак врага, уничтожено 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов (потери уточняются).

Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия на западных и восточных окраинах, в направлении центральной части города. Успеха не имеет. Несет потери.

На Таврическом направлении существенных изменений не отмечено. С целью предотвращения митингов в оккупированных населенных пунктах перемещены подразделения Росгвардии, которые пытаются проводить карательные меры против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей.

Ожидается продолжение проведения оккупантами мероприятий направленных на установление оккупационной власти на временно подконтрольных территориях и борьбы с очагами национального сопротивления.

На Южнобугском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонительных позиций, оружия и техники. Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, нанося ему значительные потери.

Озвучены потери оккупантов на войне

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 по 20.03:

  • личный состав – около 14700 человек;
  • танки ‒ 476;
  • боевые бронированные машины ‒ 1487;
  • артиллерийские системы – 230;
  • РСЗО – 74;
  • средства ПВО – 44;
  • самолеты – 96;
  • вертолеты – 118;
  • автомобильная техника – 947;
  • корабли, катера – 3;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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