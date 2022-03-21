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Окупантам не вдається досягти поставленої мети — Генштаб ЗСУ

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21 березня, 00:48
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Ворог продовжує активно розповсюджувати пропаганду та дезінформацію у зв’язку з відсутністю суттєвих успіхів в ході війни
Війна, яку розв'язала РФ, триває/Фото: колаж: "Сьогодні"
Війна, яку розв'язала РФ, триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

Минула 25 доба війни Росії проти України. Противник продовжує ведення масштабної збройної агресії проти нашої країни.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Деталі

Завдання окупантів щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

У зв’язку з відсутністю суттєвих успіхів в ході наземної операції, продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення Російської Федерації. Готується підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.

Ворог протягом минулої доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу. Слід зазначити, що окупанти зосереджували удари на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України.

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На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з метою втягування Збройних сил республіки Білорусь у військову операцію проти України.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані.

На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

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На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.

На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям Українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобілі, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).

Противник продовжує завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату "Азовсталь". Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат.

На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи Росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.

Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.

На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки. Українські захисники та захисниці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора, завдаючи йому значних втрат.

Озвучені втрати окупантів у війні

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 20.03:

  • особовий склад – близько 14700 осіб;
  • танки – 476;
  • бойові броньовані машини – 1487;
  • артилерійські системи – 230;
  • РСЗВ – 74;
  • засоби ППО – 44;
  • літаки – 96;
  • вертольоти – 118;
  • автомобільна техніка – 947;
  • кораблі, катери – 3;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
  • спеціальна техніка – 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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