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ЗСУ ліквідували командира розвідроти бойовиків "ДНР" із позивним "людожер"

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20 березня, 22:39
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У "ДНР" заявили, що Сергій Машкін нібито знищив батарею САУ
ЗСУ знищили Сергія Машкіна з позивним "Людоїдом". Колаж "Сьогодні"
ЗСУ знищили Сергія Машкіна з позивним "Людоїдом". Колаж "Сьогодні"

Українські військові ліквідували командира розвідувальної роти так званої "Донецької народної республіки" Сергія Машкіна.

Про це у Facebook повідомила оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

У "ДНР" повідомляли, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої "ДНР" капітан Сергій Машкін із позивним "людожером" нібито власноручно знищив цілу батарею САУ.

"Їх послухати, так загін Мстителів з кіновселеного "Марвел" порівняно з ними той якийсь гурт "Ягідка" у дитячому садку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем", – йдеться у повідомленні. .

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