ЗСУ ліквідували командира розвідроти бойовиків "ДНР" із позивним "людожер"

У "ДНР" заявили, що Сергій Машкін нібито знищив батарею САУ

ЗСУ знищили Сергія Машкіна з позивним "Людоїдом". Колаж "Сьогодні"

Українські військові ліквідували командира розвідувальної роти так званої "Донецької народної республіки" Сергія Машкіна.

Про це у Facebook повідомила оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Реклама

Деталі

У "ДНР" повідомляли, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої "ДНР" капітан Сергій Машкін із позивним "людожером" нібито власноручно знищив цілу батарею САУ.

"Їх послухати, так загін Мстителів з кіновселеного "Марвел" порівняно з ними той якийсь гурт "Ягідка" у дитячому садку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем", – йдеться у повідомленні. .

Обстановка