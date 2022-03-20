ВСУ ликвидировали командира разведроты боевиков "ДНР" с позывным "людоед"

В "ДНР" заявили, что Сергей Машкин якобы уничтожил батарею САУ

ВСУ уничтожили Сергея Машкина с позывным "Людоедом". Коллаж "Сегодня"

Украинские военные ликвидировали командира разведывательной роты так называемой "Донецкой народной республики" Сергея Машкина.

Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

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В "ДНР" сообщали, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "людоед" якобы собственноручно уничтожил целую батарею САУ.

"Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной "Марвел" по сравнению с ними то какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", – говорится в сообщении.

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