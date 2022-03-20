ВСУ ликвидировали командира разведроты боевиков "ДНР" с позывным "людоед"

Украинские военные ликвидировали командира разведывательной роты так называемой "Донецкой народной республики" Сергея Машкина.
Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".
Подробности
В "ДНР" сообщали, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "людоед" якобы собственноручно уничтожил целую батарею САУ.
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"Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной "Марвел" по сравнению с ними то какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", – говорится в сообщении.
Обстановка
- В официальной сводке Министерства Обороны Украины по состоянию на 18.00 19 марта 2022 года сообщается, что защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны и вынуждают врага отказаться от продолжения наступления. К сожалению, рашисты продолжают бомбардировку украинских городов, целясь в основном по гражданским объектам и инфраструктуре.
- Сегодня у оккупанта оказалось меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".
- В Луганской области Вооруженные Силы Украины могли похвастать поражением тактического ракетного комплекса "Точка-У".
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта, ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор хотят, чтобы был создан новый Международный трибунал для расследования действий президента России Владимира Путина в Украине.