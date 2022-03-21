У Донецькій області окупанти вбили трьох мирних мешканців

У неділю, 20 березня, внаслідок обстрілів окупантів у Донецькій області загинули 3 людини, ще 5 — постраждали.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Деталі
Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули 3 людини, 5 — зазнали поранень.
Далі по темі
Крім того, у Слов’янську перебувають жертви росіян на Харківщині – 1 загиблий та 1 поранений, а в Бахмуті – жертви росіян на Луганщині — 2 загиблих і 1 поранений.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — додає Кириленко.
Окупанти прориваються в Україну
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що через територію області пролетіла велика група літаків з боку російських окупантів углиб України.
"Велика кількість літаків з боку Росії через Сумську область пролетіла сьогодні (20 березня — Ред.) вглиб України", — сказав Живицький.