В Беларусь со стороны Украины заехали колонны российской техники — очевидцы

Жители Беларуси заметили колонны российской техники, которая ехала со стороны Украины. Так, белорусское "Еврорадио" опубликовало видео, на котором бронемашины под российскими флагами едут по улице Ильича к центру Гомеля в направлении от украинской границы.

Кроме того, в твиттере MotolkoHelp белорусского журналиста Антона Мотолько сообщается, что более 70 гусеничных боевых машин пехоты ВС России с отметкой "V" были замечены 29 марта утром возле железнодорожного вокзала в Речице Гомельской области. На некоторых машинах были флаги России и ВДВ.

Ранее была замечена колонна с этой техникой, двигавшаяся из Хойников по трассе Р-33 к железной дороге под погрузку.

More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with "V" marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).

Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.

