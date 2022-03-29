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Минобороны РФ заявило о "кардинальном сокращении боевых действий" на Киевском и Черниговском направлениях

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 15:50
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Российская делегация заговорила о шагах навстречу Украине
Минобороны РФ сделало заявление после переговоров с Украиной
Минобороны РФ сделало заявление после переговоров с Украиной / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россия решила "кардинально сократить боевые действия" на Киевском и Черниговском направлениях — об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

По его словам, это связано с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете Украины, ее безъядерном статусе и гарантиях безопасности переходят в практическую плоскость.

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В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что Россия делает "два шага" навстречу Украине в деэскалации конфликта.

"Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан наш ответ", — сказал Мединский.

"Ставка на идиотизм"

Заявление РФ прокомментировал российский журналист и публицист Александр Невзоров, сайт которого недавно заблокировали в России, а на него самого завели уголовное дело по статье о "распространении фейков о российской армии".

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"Тут все понятно. Выдохлись и передохлись. Теперь либо бежать в панике, либо делать вид, что им туда и не надо было. Ставка на исключительный идиотизм того самого войнолюбивого "большинства", которое доверится любому официальному бреду, даже откровенно смешному", — написал он.

Переговоры Украины с РФ в Стамбуле

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования к РФ на переговорах в Турции:

  • Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.
  • Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.
  • Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.
  • Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что Украина будет настаивать на международных гарантиях безопасности.

Украинская делегация озвучила принципиальные позиции, о которых не раз говорил президент Владимир Зеленский.

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Отмечается, что изначально российская сторона ставила ультиматумы, сейчас же разговор стал более конструктивным.

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