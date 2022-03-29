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РФ начала перебрасывать часть войск от Киева на другие направления — CNN

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 18:03
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В США отметили изменение российской стратегии в войне с Украиной
Войска РФ уходят с киевского и черниговского направления
Войска РФ уходят с киевского и черниговского направления / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Отвод Россией части сил от Киева является серьезным изменением стратегии — об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

После того как министерство обороны России объявило, что оно решило "кардинально сократить боевые действия" на Киевском и Черниговском направлениях, Соединенные Штаты наблюдают за этими перемещениями.

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Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы, покидая районы вокруг украинской столицы. В настоящее время российские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке.

США считают, что Россия прикроет их отступление воздушными и артиллерийскими бомбардировками столицы, сказал один из чиновников. Официальные лица США предупреждают, что Россия всегда может снова развернуться, если позволят боевые условия.

С точки зрения США, это не краткосрочная корректировка для перегруппировки, а более долгосрочный шаг, поскольку Россия столкнулась с неспособностью продвигаться на севере.

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Источник сообщил, что одним из последствий, за которое беспокоятся США, является сохранение единства европейских союзников за счет экономического давления и военной поддержки. Вашингтон ожидает, что некоторые из них будут оказывать давление на Украину, чтобы она приняла мирное соглашение с целью положить конец боевым действиям.

Россия пытается разделить Украину

Глава военной разведки Украины говорит, что президент России Владимир Путин, возможно, хочет разделить Украину на две части — как Северную и Южную Корею.

Генерал Кирилл Буданов, глава Разведывательного управления Министерства обороны Украины заявил, что операции России вокруг Киева потерпели неудачу, и теперь российская армия не может свергнуть украинское правительство. По его словам, война Путина теперь сосредоточена на юге и востоке страны.

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