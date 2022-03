У Білорусь з боку України заїхали колони російської техніки — очевидці

Жителі Білорусі помітили колони російської техніки, яка їхала з боку України. Так, білоруське "Єврорадіо" опублікувало відео, на якому бронемашини під російськими прапорами їдуть вулицею Ілліча до центру Гомеля у напрямку від українського кордону.

Крім того, у твіттері MotolkoHelp білоруського журналіста Антона Мотолько повідомляється, що понад 70 гусеничних бойових машин піхоти ЗС Росії з позначкою "V" було помічено 29 березня вранці біля залізничного вокзалу в Речиці Гомельської області. На деяких машинах були прапори Росії та ВДВ.

Раніше була помічена колона з цією технікою, що рухалася з Хойніків трасою Р-33 до залізниці під навантаження.

More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with "V" marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).

Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.

1/2 pic.twitter.com/YaVQZ7iQna