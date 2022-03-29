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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Міноборони РФ заявило про "кардинальне скорочення бойових дій" на Київському та Чернігівському напрямках

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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29 березня, 15:50
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Російська делегація заговорила про кроки назустріч Україні
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Росія вирішила "кардинально скоротити бойові дії" на Київському та Чернігівському напрямках. Про це заявив заступник глави Міноборони РФ Олександр Фомін за підсумками переговорів з українською стороною у Стамбулі.

За його словами, це пов'язано з тим, що переговори щодо підготовки договору про нейтралітет України, її без'ядерний статус та гарантії безпеки переходять у практичну площину.

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Зі свого боку голова російської делегації Володимир Мединський зазначив, що Росія робить "два кроки" назустріч Україні в деескалації конфлікту.

"Ми отримали пропозиції з боку України для розгляду, зрозуміло сформульовану їхню позицію щодо включення до договору. Ці пропозиції будуть розглянуті найближчим часом, про них повідомлять президенту, і буде дана наша відповідь", — сказав Мединський.

"Ставка на ідіотизм"

Заяву РФ прокоментував російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров, сайт якого нещодавно заблокували в Росії, а проти нього порушили кримінальну справу за статтею про "розповсюдження фейків про російську армію".

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"Тут все зрозуміло. Видихнулися і передихнулися. Тепер або тікати в паніці, або вдавати, що їм туди і не треба було. Ставка на винятковий ідіотизм тієї самої війнолюбної "більшості", яка довіриться будь-якому офіційному маренню, навіть відверто смішному", — написав він.

Переговори України з РФ у Стамбулі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав головні вимоги до РФ на переговорах у Туреччині:

  • Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
  • Наразі щодо жодного пункту сторони не домовилися.
  • Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
  • Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що Україна наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки.

Українська делегація озвучила принципові позиції, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський.

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Зазначається, що спочатку російська сторона ставила ультиматуми, зараз розмова стала більш конструктивною.

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