Украинские военные сбили ракеты и беспилотник оккупантов

Украина нанесла еще удары российским оккупантам

ВС Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Силами противовоздушной обороны Украины сбиты две ракеты российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило воздушное командование "Восток".

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Кроме этого, на харьковском направлении был уничтожен вражеский беспилотник.

Потери оккупантов

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.

Какие еще потери у врага:

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Танки – 444;

Артиллерийские системы – 201;

РСЗО – 72;

Системы ПВО – 43;

Самолеты – 86;

Вертолеты – 108;

Автомобильная техника – 864;

Легкие скоростные катера – 3;

Цистерны из ППМ – 60;

БПЛА – 11;

Специальная техника – 10.

Напомним, российские войска продолжают наступательную операцию в Украине и пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Кроме этого, противник пытается распространять фейки как среди людей на временно оккупированных территориях, так и на собственное население, чтобы сформировать миф о "непобедимости" РФ.

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