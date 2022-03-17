Украинские военные сбили ракеты и беспилотник оккупантов

Силами противовоздушной обороны Украины сбиты две ракеты российских оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщило воздушное командование "Восток".
Кроме этого, на харьковском направлении был уничтожен вражеский беспилотник.
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Потери оккупантов
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.
Какие еще потери у врага:
- Танки – 444;
- Артиллерийские системы – 201;
- РСЗО – 72;
- Системы ПВО – 43;
- Самолеты – 86;
- Вертолеты – 108;
- Автомобильная техника – 864;
- Легкие скоростные катера – 3;
- Цистерны из ППМ – 60;
- БПЛА – 11;
- Специальная техника – 10.
Напомним, российские войска продолжают наступательную операцию в Украине и пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Кроме этого, противник пытается распространять фейки как среди людей на временно оккупированных территориях, так и на собственное население, чтобы сформировать миф о "непобедимости" РФ.