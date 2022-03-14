Третью мировую можно предотвратить: Кулеба предложил Западу вариант

Украине нужна помощь Запада, чтобы победить врага

Глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к Западу / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине необходимо оружие, а также, чтобы против России было введено еще больше санкций. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Тем, кто за границей боится, что их "втянут в Третью мировую войну". Украина успешно сопротивляется. Нам нужно, чтобы вы помогли нам сражаться. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Введите больше санкций против России, чтобы полностью ее изолировать. Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну", – написал он.

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