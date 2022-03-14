Россия выпустила три ракеты по авиазаводу "Антонов" в Киеве (видео)

Сейчас обследуют территорию завода, чтобы установить масштабы разрушений

В Киеве ударили по заводу "Антонов". / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты.

Об этом во время телемарафона сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.

Реклама

Он отметил, что враг не ограничился атакой по Оболони. По его словам, по авиазаводу ударили тремя ракетами.

"Была еще одна атака на Святошинский район – по "Антонова". Жертв нет, но это пока предварительная информация. После полного обследования территории будем понимать (есть ли еще жертвы. – Ред.)", – сказал Поворозник.

Удар по Оболони

В ночь на 14 марта враг атаковал Киев. В результате артиллерийского удара российских военных пострадала многоэтажка в Оболонском районе города.

Реклама

В 05:09 в Оболонском районе по улице Богатырская, 20 артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом. Произошло частичное разрушение с 1 по 3 этаж и возгорание квартир на 3 и 4 этажах.

По состоянию на 07:40 в девятиэтажном жилом доме по ул. Богатырская обнаружены тела 2-х погибших, 3 человека госпитализированы, 9 лицам помощь предоставлена на месте.

Ранее мы писали: