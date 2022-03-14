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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Оккупанты активизировались: в украинских городах слышны взрывы

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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14 марта, 05:48
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С ночи во многих населенных пунктах нашей страны раздается сирена
РФ продолжает войну против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
РФ продолжает войну против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. С самой ночи в населенных пунктах раздается сирена из-за угрозы опасности.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня"

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Киев

В столице Украины оккупанты попали в жилой дом. Сразу после этого начался пожар в одной из квартир. По информации нашего корреспондента, было слышно два взрыва. Вероятно, был запуск ракет.

Ровно

Как сообщает "Суспільне Рівне", возле города были слышны взрывы.

Война продолжается

Сидя в своем бункере международный преступник Владимир Путин продолжает штамповать безумные планы по захвату хоть чего-то в Украине. Теперь в бункере родилась идея, переодеть в форму армии России белорусских солдат и отправить их на верную гибель в Украину.

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Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерации. Они сегодня имеют большое желание, одеть в форму РФ солдат белорусских военных частей. Многие из них отказываются воевать против нашей страны. Однако сейчас ФСБ Российской Федерации и ее службы, которые есть на территории Беларуси, сегодня уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским, скажем так, лекалам, заходить на нашу территорию. Однако мы для этого развития события готовы и я предупреждаю, если мы тут будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как на сегодня имеют россияне, вместе с чеченами", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, он разделяет россиян и чеченцев, потому что это два совершенно разных народа.

"На сегодня чеченцы выполняют такую функцию, которую в свое время выполняли нквэдисты. Когда, если кто-то отступал, они стреляли им в спину. Тот случай, который вчера произошел на территории Киевской области, когда чечены застрелили 11 россиян, это вообще ситуация, которая выходит за границы здорового разума", – сказал Данилов в эфире.

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