"Обратно не возвращают, просто помираем – и все" – оккупант о войне в Украине

Солдаты армии России, которая нагло вторглась в Украину 24 февраля, уже осознали, что прибыли на украинскую землю умирать. По крайней мере нет иллюзий у одного оккупанта, телефонный разговор которого с родными перехватили спецслужбы Украины.
Перехваченный разговор опубликован на Youtube.
Прозрение оккупанта
"Это будет длиться до 15-го", – сообщил женский голос российскому оккупанту.
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На противоположном конце провода с этим не согласны: "Да не будет до 15-го! Там будет еще дальше"...
"Что нибудь говорили?", – спрашивает женщина.
"Не говорят, просто помираем – и все".
"А когда вас обратно вернут?"
"Не хотят – тупорылые, просто дебилы!"
"Так скажи им!"
"Я говорю. Они просто не хотят, я не понимаю, почему. Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило!"
"Сколько осталось?!"
"30% полка. Всех нас перебили – гранатометы, минометы, чем только можно закидали нас, и мы развернулись, все что осталось конечно..."
Обстановка
- Как потемнело 13 марта, харьковчане начали сообщать о сильных звуках, похожих на залпы реактивных систем огня, и о взрывах по всему Харькову.
- Украинские военные уже 18-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. Оккупанты продолжают обстреливать Украину из запрещенного оружия, в частности применяют фосфорные боеприпасы.
- Под Киев, якобы, пробрался глава Чечни Рамзан Кадыров, который попытался провести спецоперацию по похищению украинских детей из интерната. СБУ сорвало "геройскую операцию" чеченских оккупантов.
- Украина не гонится за точной цифрой уничтоженных российских солдат на нашей территории, вторгнувшихся 24 февраля. Однако можно точно говорить, что на украинской земле нашли свою смерть уже минимум 15 тысяч граждан России.