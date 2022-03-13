"Обратно не возвращают, просто помираем – и все" – оккупант о войне в Украине

Опубликованы новые перехваты звонков в Россию

Оккупанты не знают, как бы им вернуться домой / Коллаж "Сегодня"

Солдаты армии России, которая нагло вторглась в Украину 24 февраля, уже осознали, что прибыли на украинскую землю умирать. По крайней мере нет иллюзий у одного оккупанта, телефонный разговор которого с родными перехватили спецслужбы Украины.

Перехваченный разговор опубликован на Youtube.

Реклама

Прозрение оккупанта

"Это будет длиться до 15-го", – сообщил женский голос российскому оккупанту.

На противоположном конце провода с этим не согласны: "Да не будет до 15-го! Там будет еще дальше"...

"Что нибудь говорили?", – спрашивает женщина.

Реклама

"Не говорят, просто помираем – и все".

"А когда вас обратно вернут?"

"Не хотят – тупорылые, просто дебилы!"

Реклама

"Так скажи им!"

"Я говорю. Они просто не хотят, я не понимаю, почему. Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило!"

"Сколько осталось?!"

"30% полка. Всех нас перебили – гранатометы, минометы, чем только можно закидали нас, и мы развернулись, все что осталось конечно..."

Обстановка