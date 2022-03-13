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Ночь под огнем: враг атаковал Харьков из реактивных систем залпового огня (видео)

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13 марта, 22:44
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Оставшиеся местные жители публикуют страшные кадры обстрелов
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Украина не хочет, чтобы дальше гибли ее граждане, но НАТО не закрывает наше небо / Коллаж "Сегодня"

Вечер 13 марта не оказался тихими для жителей многострадального Харькова, который международный преступник Владимир Путин, по-видимому, решил полностью сравнять с землей. Как потемнело, харьковчане начали сообщать о сильных звуков, похожих на залпы реактивных систем огня, и о взрывах на Салтовке и Новых Домах.

Об этом сообщает телеграм-канал "Суспільне Харків".

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Также появилось видео, на котором видны яркие вспышки и повторяющиеся очереди залпов Реактивных систем залпового огня.

Обстановка в городе

  • Известно, что Вооруженные силы оккупанта РФ пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области.
  • В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 12 марта.
  • СБУ перехватила разговоры оккупантов в Харькове, из которых стало известно, что им дали команду стрелять в гражданских.
  • Враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять Харьков. Оккупант хотел захватить город за двое суток, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дало этого сделать. Поэтому международный преступник Владимир Путин отдал приказ на уничтожение славного города.
  • В ООН получили доказательства применения РФ запрещенных кассетных бомб в Харькове, в результате чего погибли мирные люди.

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