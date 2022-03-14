Окупанти активізувалися: в українських містах чутно вибухи

З ночі в багатьох населених пунктах нашої країни лунає сирена

РФ продовжує війну проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. З самої ночі в населених пунктах лунає сирена через загрозу небезпеки.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні"

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Київ

У столиці України окупанти поцілили в житловий будинок. Одразу після цього почалася пожежа в одній із квартир. За інформацією нашого кореспондента, було чутно два вибухи. Ймовірно був запуск ракет.

Рівне

Як повідомляє "Суспільне Рівне", біля міста було чутно вибухи.

Війна продовжується

Сидячи у своєму бункері міжнародний злочинець Володимир Путін продовжує штампувати шалені плани із захоплення хоч чогось в Україні. Тепер у бункері народилася ідея, переодягнути у форму армії Росії білоруських солдатів та відправити їх на вірну загибель в Україну.

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Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. "Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російської Федерації. Вони сьогодні мають велике бажання, одягнути у форму РФ солдатів білоруських військових частин. Багато хто з них відмовляється воювати проти нашої країни. Проте зараз ФСБ Російської Федерації та її служби, які є на території Білорусі, сьогодні умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, скажімо так, лекалами, заходити на нашу територію, однак ми для цього розвитку події готові і я попереджаю, якщо ми тут знаходимо білорусів, вони матимуть таку ж відсіч, як на сьогодні мають росіяни, разом із чеченами", — зазначив Данилов. За словами секретаря РНБО, він розділяє росіян та чеченців, бо це два абсолютно різні народи. "На сьогодні чеченці виконують таку функцію, яку свого часу виконували нкведисти. Коли, якщо хтось відступав, вони стріляли їм у спину. Той випадок, який учора стався на території київської області, коли чечени застрелили 11 росіян, це взагалі ситуація, яка виходить за межі здорового глузду", – сказав Данилов.

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