В Мариуполе умерла беременная с нерожденным ребенком, которая пострадала во время бомбардировки роддома

К сожалению, и мать, и ребенок погибли

Враг лишил жизни женщины и нерожденного ребенка/Фото: коллаж: "Сегодня"

Одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе из-за авиаудара по роддому, умерла вместе с нерожденным ребенком.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина.

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"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребёнок ее нерождённый не выжил", — сообщила Долина.

По словам журналистки, это подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото женщин для издания АР.

Что было раньше?

Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

"Роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Буквально только что. Только что русский пилот, который, наверное, не стесняется называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Перестаньте называть себя людьми!", — отметил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Из-за инцидента погибли и пострадали люди.

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