Трагическое фото ребенка из Бучи на могиле мамы потрясло соцсети

Многие жители разных стран не остались равнодушными к увиденному

10-летний Вова остался без мамы / Фото: Коллаж: Сегодня

Фотожурналист и главный фотограф Associated Press Эмилио Моренатти в Twitter опубликовал фото с похорон мальчика, чья мама погибла в Буче.

Фотографии поразили пользователей соцсетей и уже набрали 2,6 тысячи ретвитов.

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Моренатти сообщил, что мама ребенка умерла, когда они больше месяца прятались в холодном подвале из-за российского вторжения в город.

"10-летний Вова на похоронах своей матери Марины на кладбище в Буче. Мать Вовы умерла, когда они более месяца укрывались в холодном подвале во время российской военной оккупации", – написал он.

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Пользователи соцсетей под постом фотографа выражают сожаления и ужасаются тому, что натворили российские оккупанты.

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