Трагическое фото ребенка из Бучи на могиле мамы потрясло соцсети

Фотожурналист и главный фотограф Associated Press Эмилио Моренатти в Twitter опубликовал фото с похорон мальчика, чья мама погибла в Буче.
Фотографии поразили пользователей соцсетей и уже набрали 2,6 тысячи ретвитов.
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Моренатти сообщил, что мама ребенка умерла, когда они больше месяца прятались в холодном подвале из-за российского вторжения в город.
"10-летний Вова на похоронах своей матери Марины на кладбище в Буче. Мать Вовы умерла, когда они более месяца укрывались в холодном подвале во время российской военной оккупации", – написал он.
Пользователи соцсетей под постом фотографа выражают сожаления и ужасаются тому, что натворили российские оккупанты.
Военные преступления российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- Выяснилось, что в Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежали тела убитых людей, некоторым убитым было по 14 лет.
- Кроме того, военные РФ в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене. Также он отметил, что массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами начались за две недели до их отступления от захваченных населенных пунктов Киевской области.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.