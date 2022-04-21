Трагічне фото дитини з Бучі на могилі мами потрясло соцмережі

Багато жителів різних країн не залишилися байдужими до побаченого

10-річний Вова залишився без мами / Фото: Колаж: Сьогодні

Фотожурналіст та головний фотограф Associated Press Еміліо Моренатті у Twitter опублікував фото з похорону хлопчика, чия мама загинула у Бучі .

Фотографії вразили користувачів соцмереж та вже набрали 2,6 тисячі ретвітів.

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Моренатті повідомив, що мама дитини померла, коли вони більше місяця ховалися у холодному підвалі через російське вторгнення до міста.

"10-річний Вова на похороні своєї матері Марини на цвинтарі в Бучі. Мати Вови померла, коли вони більше місяця ховалися в холодному підвалі під час російської військової окупації", – написав він.

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Користувачі соцмереж під постом фотографа висловлюють жаль і жахаються тому, що наробили російські окупанти.

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