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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Том Купер рассказал, какие силы подтягивают оккупанты для взятия Авдеевки, Северодонецка и Бахмута

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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31 мая, 21:27
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Эксперт признал, что на Херсонском направлении ВСУ выбрали правильную тактику
Россияне едут, ВСУ их ждут / Коллаж "Сегодня"
Россияне едут, ВСУ их ждут / Коллаж "Сегодня"

Продолжающаяся битва за Донбасс ничего, кроме новых массовых жертв, не принесет армии международного преступника Владимира Путина. В то же время ВСУ используют меняющуюся обстановку на фронте для занятия более выгодных позиций.

Об этом написал австрийский аналитик современной войны Том Купер в своем блоге для издания Medium.

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Лиман

Том Купер отметил, что украинские защитники Лимана остаются полными сил, несмотря на то, что россияне в очередной раз объявили о своей победе на этом направлении.

"Вместо стремительного бегства обратно в Северский Донец украинские военные провели организованный отход южнее города, который по своей географии является де-факто "другим городом": то ли густым лесом, то ли недавно вырубленным, но прежде всего очень неровным, даже сломанным, предлагающим много укрытий для защитников. Зачистка этого займет у россиян некоторое время — тем более что у них так мало войск, и они так торопятся захватить Северодонецк, что начали отводить части от Лимана и перебрасывать их дальше на восток", – пишет австралийский эксперт.

Северодонецк

Том Купер отмечает, что, по словам россиян, разрушенный город был взят два дня назад. Ведь даже Лисичанск был на грани падения. Но выяснилось, что по состоянию на вчерашний день "Вагнер", Росгвардия, сепаратисты и армия РФ захватили только северную окраину, гостиницу "Мир", автовокзал, больницу на северо-востоке.

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"Они, кажется, достигли городского концертного зала, возможно, на 2–3 улицы дальше в центр и, кажется, продвинулись в Сыротино – южную окраину. Все вместе: около трети города, с трех сторон", – резюмировал Купер.

Украинский гарнизон — в том числе 4 полк быстрого реагирования, 111 или 115 тд и 17 танковая бригады — был усилен частями 81 десантно-штурмовой бригады. Однако с вечера 30 мая поступают сообщения об общем отходе через Северский Донец к Лисичанску.

"Думаю, нам нужно подождать и посмотреть, что там произойдет", – считает военный аналитик.

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Попасная

Армия РФ, наемники "Вагнера" и сепаратисты тут выдохлись.

"Ходят слухи, что многие из примерно 12–15 БТГ при наступлении уменьшились до 200–250 военнослужащих и около дюжины исправных машин — и что генералы пытаются заставить их продолжать атаку, и это под прицелом. Сейчас кто-то может и отказывается, однако в массе своей нет: вчера Камышеваху пытались отбить силами 118 бригады. Результат неясен", – пишет Купер.

"К слову, о 118 бригаде: кажется, сейчас украинцы действуют так, что они двигаются в составе одной из регулярных частей, отбивают атаку россиян или занимают какое-то место; затем выводят регулярные войска и заменяют их войсками территориальной обороны. Может показаться несправедливым по отношению к регулярным войскам. Однако на самом деле это очень хорошая идея: позволяет местным командирам сохранить хоть какой-то резерв", – похвалил нашу тактику зарубежный аналитик.

Бахмут

На Бахмут никак не продвинулись, тогда как вагнеровцев перебросили обратно на север, в Северодонецк.

"Результат: те же позиции, что и два дня назад — и при этом продвигаться сложно, потому что, по словам россиян, вся линия фронта от Камышевахи на севере до нескольких точек в Горловке и Донбассе находятся под яростным огнем украинской артиллерии, предоставленной НАТО. Это включает в себя большую часть Попасной дуги. На фото ниже показано, что осталось от 76 ВДВ после его обработки артиллерией 80 десантно-штурмовой бригады", – порадовал западных наблюдателей Купер.

"Не волнуйтесь: впереди еще много всего. Путин приказал направить все возможные подкрепления в Северодонецк и Авдеевку. В их числе как минимум три батальонно-тактические группы и один артиллерийский дивизион из состава 58 САА на юге, а также несколько эшелонов с Т-72 и Т-80. Интересно, что большинство проезжает мимо Ростова-на-Дону по дороге в Мелитополь", – отметил эксперт.

Авдеевка

Купер отметил, что этот город все еще держится, несмотря на сильные обстрелы или удары с воздуха.

"Действительно, россияне пытаются обойти город с фланга, штурмуя Новобахмутовку и Веселое, к северу от Авдеевки… Ну, далеко не уехали. Россияне усиливают свою артиллерию в этом районе — например, самоходными минометами "Тюльпан", – написал он.

Юг

Эксперт в восторге от тактики, которую выбрало военное командование Украины на Херсонском направлении.

"Мне это кажется "идеальной диверсионной операцией". Благодаря поддержке со стороны НАТО украинский Генштаб прекрасно знает, что наносит удар прямо по самой большой концентрации войск РФ (и всех возможных "союзников") в этой части Украины — и что других, "лучших направлений", мало... Российская армия еще имеет достаточно живой силы и две завершенные линии обороны вокруг Херсона. Третья еще строится… Тем не менее войска украинских 60 и 63 бригад за последние два дня справились с задачей. Сначала, захватив Давыдов Брод, они сделали ложный удар в южном направлении, повернув на восток, чтобы ударить в тыл линии фронта россиян между Белой Криницей и Новогригорьевкой и разрушить ее. Таким образом, это проникновение в линию фронта теперь настолько же глубоко, насколько и широко. Но дальнейшее продвижение между Сухим Ставком и Брускинским, похоже, было остановлено", – отметил эксперт.

Обстановка

  • Военный эксперт Олег Жданов считает, что Запад в ближайшее время предоставит Украине небольшое количество дальнобойных реактивных систем залпового огня, которые позволят ВСУ выровнять ситуацию на отдельном участке фронта.
  • На 97-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне, сообщает Генштаб ВСУ.
  • Также стало известно, что украинские военные на Донбассе уничтожили большое подразделение наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". После ликвидации элитной части "рядовые" оккупанты вообще боятся воевать.

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