Том Купер оценил шансы ВСУ на Донбассе

Военный аналитик рассказал, что происходит в точках боевых действий

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На Донбассе продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Захватчики пытаются штурмовать украинские населенные пункты. Что происходит в местах боевых действий, рассказал аналитик современной войны Том Купер в своем блоге для издания Medium.

Он пишет, что сейчас в соцсетях много говорят о том, что ВСУ будут отступать на Донбассе. Однако сам аналитик не видит оснований для того, чтобы так думать. На данный момент никаких указаний на то, что украинский Генштаб отдал что-то вроде приказа о всеобщем выходе из Северодонецкого котла. В этом и нет необходимости, указывает он.

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"В этом и нет необходимости. Дорога Т1302 физически не отрезана, но ее участки находятся под обстрелом россиян. Дальше на северо-запад есть еще одна дорога, по которой украинцы все еще могут снабжать свои войска дальше на север. Российские военные все еще находятся в 10-15 км от Бахмута, и, по крайней мере, на сегодняшнее утро, им еще далеко до захвата Северодонецка", — пишет Купер

Что происходит на фронте

Харьковский район. Нет сомнений, что контратака российской 200-й ОМСБр во фланг легковооруженной 110-й бригады затормозила украинское контрнаступление, а интенсивность боевых действий в последние два дня снизилась. Линия фронта тянется от Казачьей Лопани через Липцы к Терновой, а затем к Рубежному, причем большая часть последнего все еще находится в руках украинцев.

Изюм. Бои там тоже зашли в тупик. Обе стороны раскрывают почти никаких подробностей, но Купер предполагает, что украинцы контратаковали самый южный выступ российского проникновения, вероятно, с запада, вероятно, где-то между Большой Камышевахой и Бражковкой, а теперь обе стороны ожесточенно бьют друг друга.

Лиман. После смертоносных артиллерийских обстрелов, залпов реактивных систем залпового огня БМ-21 и ТОС-1 с термобарическими боеголовками и более 300 ударов с воздуха (в основном Су-25) только 23 и 24 мая россияне, похоже, прорвали брешь в оборонительном периметре Лимана. Сообщается, что вчера сдались от 200 до 500 военнослужащих 24-го механизированного полка, 79-й ААБ, 128-й горно-штурмовой бригады, территориальной обороны и батальона "Донбасс", что позволило россиянам занять северную треть города. По состоянию на вчерашний день шла ожесточенная борьба за административные здания по улице Независимости, а сегодня утром россияне претендуют на контроль над половиной города.

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В Северодонецке идет штурм города, россияне "уже на окраине" третий день. В свою очередь, украинская контратака на Тошковку южнее Северского Донца, похоже, была остановлена, а это место превратилось в очередной "разрушенный оспариваемый район", пишет аналитик.

В Попасной со вчерашнего дня 76-я ВДВ делает все возможное, чтобы преодолеть укрепления севернее Владимировки, удерживаемый 30-й мехбригадой. Попытка обойти эту позицию, обойдя ее восточный фланг на север, а затем на Белогоровку на запад, увенчалась лишь частичным успехом россиян: это вызвало остановку движения на Т1302, но пока не удалось захватить какие-либо украинские укрепления.

Идут ожесточенные бои почти везде от Белогоровки на севере, и обе стороны несут тяжелые потери.

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За Камышеваху идет очередное тяжелое сражение. Большая часть территории, похоже, находится под контролем россиян, а самозваные "казаки" 6-го полка ДНР атакуют позиции 24-го механизированного полка при поддержке частей нескольких других частей, включая 17-ю танковую, в Троцком, дальше на север.

В Светлодарске во время отхода украинцы взорвали мост и попытались взорвать дамбу на реке Лугань неподалеку, но последняя попытка не увенчалась успехом, пишет Купер. Тем не менее, несмотря на сильный обстрел отступающих украинцев, сегодня утром россияне, похоже, не пытались преследовать защитников в направлении Бахмута. Есть шанс, что украинцы стабилизируют новую линию фронта по реке Лугань.

В районе Авдеевки тем временем развивается новый кризис. За три месяца артиллерийских обстрелов и штурмов город был полностью разрушен, но украинский гарнизон все еще держался — по крайней мере, до двух дней назад, когда после неудач четырех дополнительных попыток штурма россияне приняли решение обходить их. Соответственно со вчерашнего дня 1-я Славянская бригада ДНР ведет наступление через Каменку, Новоселовку, Красногоровку и Нью-Йорк. Есть утверждения, что часть уже взяла Новселовку, а затем вошла в Авдеевку.

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