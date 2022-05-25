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Том Купер оцінив шанси ЗСУ на Донбасі

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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25 травня, 15:18
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Військовий аналітик розповів, що відбувається у точках бойових дій
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На Донбасі продовжуються важкі бої з російськими окупантами. Загарбники намагаються штурмувати українські населені пункти. Що відбувається у місцях бойових дій, розповів аналітик сучасної війни Том Купер у своєму блозі для видання Medium.

Він пише, що зараз у соцмережах багато говорять про те, що ЗСУ відступатимуть на Донбасі. Проте сам аналітик не бачить підстав для того, щоби так думати. На даний момент жодних вказівок на те, що український Генштаб віддав щось на зразок наказу про загальний вихід із Сєвєродонецького котла. У цьому нема потреби, вказує він.

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"У цьому і немає необхідності. Дорога Т1302 фізично не відрізана, але її ділянки перебувають під обстрілом росіян. Далі на північний захід є ще одна дорога, якою українці все ще можуть постачати свої війська далі на північ. Російські військові все ще перебувають у 10-15 км від Бахмута, і, принаймні, на сьогоднішній ранок, їм ще далеко до захоплення Сєвєродонецька", – пише Купер

Що відбувається на фронті

Харківський район. Немає сумнівів, що контратака російської 200-ї ОМСБр у фланг легкоозброєної 110-ї бригади загальмувала український контрнаступ, а інтенсивність бойових дій за останні два дні знизилася. Лінія фронту тягнеться від Козачої Лопані через Липці до Тернової, а потім до Рубіжного, причому більша частина останнього все ще перебуває в руках українців.

Ізюм. Бої там теж зайшли в глухий кут. Обидві сторони розкривають майже ніяких подробиць, але Купер припускає, що українці контратакували найпівденніший виступ російського проникнення, ймовірно, із заходу, ймовірно, десь між Великою Комишевахою та Бражківкою, а тепер обидві сторони запекло б'ють одна одну.

Лиман. Після смертоносних артилерійських обстрілів, залпів реактивних систем залпового вогню БМ-21 та ТОС-1 з термобаричними боєголовками та понад 300 ударів з повітря (в основному Су-25) лише 23 та 24 травня росіяни, схоже, прорвали пролом в оборонному периметрі. Повідомляється, що вчора здалися від 200 до 500 військовослужбовців 24-го механізованого полку, 79-ї ААБ, 128-ї гірничо-штурмової бригади, територіальної оборони та батальйону "Донбас", що дозволило росіянам зайняти північну третину міста. Станом на вчорашній день точилася запекла боротьба за адміністративні будівлі на вулиці Незалежності, а сьогодні вранці росіяни претендують на контроль над половиною міста.

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В Сєвєродонецьку йде штурм міста, росіяни вже на околиці третій день. Своєю чергою, українська контратака на Тошківку на південь від Сіверського Дінця, схоже, була зупинена, а це місце перетворилося на черговий "зруйнований район, що оспорюється", пише аналітик.

В Попасній відучора 76-а ВДВ робить все можливе, щоб подолати укріплення на північ від Володимирівки, який утримується 30-ою мехбригадою. Спроба обійти цю позицію, обійшовши її східний фланг на північ, а потім на Білогорівку на захід, увінчалася лише частковим успіхом росіян: це викликало зупинку руху на Т1302, але поки що не вдалося захопити будь-які українські укріплення.

Ідуть запеклі бої майже скрізь від Білогорівки на півночі, і обидві сторони зазнають тяжких втрат.

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За Комишуваху йде чергова важка битва. Більшість території, схоже, перебуває під контролем росіян, а самозвані "козаки" 6-го полку ДНР атакують позиції 24-го механізованого полку за підтримки частин кількох інших частин, включаючи 17-ту танкову, Троцькому, далі на північ.

У Світлодарську під час відходу українці висадили в повітря міст і спробували підірвати дамбу на річці Лугань неподалік, але остання спроба не увінчалася успіхом, пише Купер. Проте, попри сильний обстріл українців, сьогодні вранці росіяни, схоже, не намагалися переслідувати захисників у напрямку Бахмута. Є шанс, що українці стабілізують нову лінію фронту річкою Лугань.

В районі Авдіївки тим часом розвивається нова криза. За три місяці артилерійських обстрілів та штурмів місто було повністю зруйноване, але український гарнізон все ще тримався — принаймні до двох днів тому, коли після невдач чотирьох додаткових спроб штурму росіяни вирішили обминати їх. Відповідно до вчорашнього дня 1-а Слов'янська бригада ДНР веде наступ через Кам'янку, Новоселівку, Красногорівку та Нью-Йорк. Є твердження, що частина вже взяла Новоселівку, а потім увійшла до Авдіївки.

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