Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

РФ нанесла серию ударов по Запорожью, Кривому Рогу и Северодонецку: главное об атаках за ночь

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 08:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Только в частном секторе Запорожья, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах
Оккупанты нанесли ракетные удары по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты нанесли ракетные удары по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают пытаться уничтожить украинские населенные пункты. Утром 25 мая противники выпустили несколько ракет по Запорожью. Также они пытались обстрелять Харьков, но город спасла ПВО.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию относительно областей, где идет война.

Реклама

Запорожье

Утром 25 мая, около 5:30, в Запорожье раздалась серия взрывов. Местные жители сообщают о четырех "прилетах". Вскоре атаку по городу прокомментировали официально.

"В городе было 4 взрыва. Призываем вас сохранять спокойствие и дождаться официальной информации", – сообщили на страничке местного канала в соцсети.

Жителей города призвали не распространять информацию и фото видео материалы о местах прилетов. Однако на видео, опубликованных без привязки к конкретному месту, можно увидеть, как над городом поднимается густой черный дым.

Вскоре Запорожская ОВА сообщила, что в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО.

Реклама

В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы.

Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов Запорожья.

Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах.

Реклама

Харьков

С территории Белгородской области оккупанты выпустили ракеты в сторону Харькова. В результате силы ПВО отлично отработали и предотвратили ракетные удары по городу.

Покровск

Мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил о взрыве в городе. Деталей пока нет.

Днепропетровская область

Утром 25 мая враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Есть серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняют.

Кроме того, в Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую громады. Часть Апостолово осталось без света. Людей не задело.

Луганская область

В Северодонецке шесть погибших и по меньшей мере восемь раненых, большинство – вблизи бомбоубежищ. При этом город держит оборону.

"Россияне бьют по скоплению людей. Да, они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия – туда тоже бьют неслучайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина. Эту информацию оккупант собирает, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков. Итак, будьте внимательны – предатели могут быть среди вас. Якобы скрываются от обстрелов и получают вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помогают врагу", – рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Еще два человека погибли в старых районах города, и еще четыре человека ранены. Всего за 24 мая шестеро погибших и восемь раненых. Одной женщине пришлось ампутировать ногу.

Количество поврежденного за вчерашний день жилья посчитать трудно. Разрушены два дома в Северодонецке. По четыре – в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три – в Золотом и Тошковке, по два – в Екатериновке и Почечном, один – в Горском.

"В эти минуты, при поддержке артиллерии, российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк", – отметил Гайдай.

Оккупанты снова обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:40 24 мая
1
Личный состав 29350
Личный состав
2
Самолеты 205
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1302
Танки
5
ББМ 3194
ББМ
6
Артиллерия 606
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 480
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2213
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
История спортсменки
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30076.6

Binance Coin (BNB)

333.33

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

70.7

Theta (THETA)

1.26

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,18 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.34

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять