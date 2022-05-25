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РФ завдала серії ударів по Запоріжжю, Кривому Рогу та Сєвєродонецьку: головне про атаки за ніч

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 травня, 08:17
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Тільки у приватному секторі Запоріжжя, за попередньою інформацією, відомо про 62 пошкоджені будинки
Окупанти завдали ракетних ударів по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти завдали ракетних ударів по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують намагатись знищити українські населені пункти. Вранці 25 травня противники випустили кілька ракет по Запоріжжю. Також вони намагалися обстріляти Харків, але місто врятувала ППО.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де йде війна.

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Запоріжжя

Вранці 25 травня, близько 5:30, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про чотири "прильоти". Згодом атаку по місту прокоментували офіційно.

"У місті було 4 вибухи. Закликаємо вас зберігати спокій та дочекатися офіційної інформації", – повідомили на сторінці місцевого каналу в соцмережі.

Жителів міста закликали не розповсюджувати інформацію та фото, відеоматеріали про місця прильотів. Однак на відео, опублікованих без прив'язки до конкретного місця, можна побачити, як над містом здіймається густий чорний дим.

Згодом Запорізька ОВА повідомила, що о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО.

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Наразі обстежується уражена територія та на місці події працюють відповідні служби.

Наразі відомо про одну загиблу та трьох поранених внаслідок ранкових ворожих обстрілів Запоріжжя.

Тільки у приватному секторі міста, за попередньою інформацією, відомо про 62 пошкоджені будинки.

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Харків

З території Бєлгородської області окупанти випустили ракети у бік Харкова. У підсумку сили ППО відмінно відпрацювали і запобігли ракетним ударам по місту.

Покровськ

Мер Покровська Руслан Требушкін повідомив про вибух у місті. Деталей поки що немає.

Дніпропетровська область

Вранці 25 травня ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Є серйозні руйнування. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Крім того, у Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Апостолово частково без світла. Людей не зачепило.

Луганська область

У Сєвєродонецьку шестеро загиблих та щонайменше восьмеро поранених, більшість – поблизу бомбосховищ. Водночас місто тримає оборону.

"Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників. Тож, будьте уважними – зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом із усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомогти ворогу", – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено. Загалом за 24 травня шестеро загиблих та вісім поранених. Одній жінці довелося ампутувати ногу.

Кількість пошкодженого за учорашній день житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

"У ці хвилини, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк", – зазначив Гайдай.

Окупанти знову обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

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