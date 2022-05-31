Том Купер розповів, які сили підтягують окупанти для взяття Авдіївки, Сєвєродонецька та Бахмута

Експерт визнав, що на Херсонському напрямку ЗСУ обрали правильну тактику

Росіяни їдуть, ЗСУ на них чекають / Колаж "Сьогодні"

Триваюча битва за Донбас нічого, крім нових масових жертв, не принесе армії міжнародного злочинця Володимира Путіна. Водночас ЗСУ використовують мінливу обстановку на фронті для зайняття більш вигідних позицій.

Про це написав австрійський аналітик сучасної війни Том Купер у своєму блозі для видання Medium.

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Лиман

Том Купер зазначив, що українські захисники Лимана залишаються повними сил, попри те, що росіяни вкотре оголосили про свою перемогу на цьому напрямку.

"Замість стрімкої втечі назад у Сіверський Донець українські військові провели організований відхід на південь від міста, яке за своєю географією є де-факто "іншим містом": чи то густим лісом, чи то нещодавно вирубаним, але насамперед дуже нерівним, навіть зламаним, що пропонує багато укриттів для захисників. Зачистка цього займе у росіян деякий час – тим більше, що у них так мало військ, і вони так поспішають захопити Сєвєродонецьк, що почали відводити частини від Лиману і перекидати їх на схід", – пише австралійський експерт.

Сєвєродонецьк

Том Купер зазначає, що, за словами росіян, зруйноване місто було взято два дні тому. Адже навіть Лисичанськ був на межі падіння. Але з'ясувалося, що станом на вчорашній день "Вагнер", Росгвардія, сепаратисти та армія РФ захопили лише північну околицю, готель "Мир", автовокзал, лікарню на північному сході.

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"Вони, здається, досягли міської концертної зали, можливо, на 2–3 вулиці далі в центр і, здається, просунулися до Сиротиного – південної околиці. Всі разом: близько третини міста, з трьох боків", – резюмував Купер.

Український гарнізон — у тому числі 4 полк швидкого реагування, 111 або 115 тд і 17 танкова бригади — був посилений частинами 81 десантно-штурмової бригади. Проте з вечора 30 травня надходять повідомлення про загальний відхід через Сіверський Донець до Лисичанська.

"Думаю, нам треба почекати та подивитися, що там станеться", – вважає військовий аналітик.

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Попасна

Армія РФ, найманці "Вагнера" та сепаратисти тут видихнулися.

"Ходять чутки, що багато хто з приблизно 12-15 БТГ під час наступу зменшився до 200-250 військовослужбовців і близько дюжини справних машин – і що генерали намагаються змусити їх продовжувати атаку, і це під прицілом. Зараз хтось може і відмовляється, проте в масі своїй ні: учора Комишуваху намагалися відбити силами 118 бригади. Результат незрозумілий", – пише Купер.

"До слова, про 118 бригаду: здається, зараз українці діють так, що вони рухаються у складі однієї з регулярних частин, відбивають атаку росіян або займають якесь місце; потім вивести регулярні війська і замінити їх військами територіальної оборони. Може здатися несправедливим стосовно регулярних військ. Однак насправді це дуже гарна ідея: дозволяє місцевим командирам зберегти хоч якийсь резерв", – похвалив нашу тактику закордонний аналітик.

Бахмут

На Бахмут ніяк не просунулися, тоді як вагнерівців перекинули назад на північ, у Сєвєродонецьк.

"Результат: ті ж позиції, що й два дні тому — і при цьому просуватися складно, бо, за словами росіян, вся лінія фронту від Комишувахи на півночі до кількох точок у Горлівці та Донбасі перебуває під лютим вогнем української артилерії, наданої НАТО. Це включає велику частину Попасної дуги. На фото нижче показано, що залишилося від 76 ВДВ після його обробки артилерією 80 десантно-штурмової бригади", – порадував західних спостерігачів Купер.

"Не хвилюйтеся: попереду ще багато всього. Путін наказав направити всі можливі підкріплення до Сєвєродонецька та Авдіївки. Серед них як мінімум три батальйонно-тактичні групи та один артилерійський дивізіон зі складу 58 САА на півдні, а також кілька ешелонів з Т- 72 і Т-80. Цікаво, що більшість проїжджає повз Ростова-на-Дону дорогою до Мелітополя", – зазначив експерт.

Авдіївка

Купер зазначив, що це місто все ще тримається, незважаючи на сильні обстріли чи удари з повітря.

"Справді, росіяни намагаються обійти місто з флангу, штурмуючи Новобахмутівку та Веселе, на північ від Авдіївки. Ну далеко не поїхали. Росіяни посилюють свою артилерію в цьому районі – наприклад, самохідними мінометами "Тюльпан", – написав він.

Південь

Експерт захоплений тактикою, яку обрало військове командування України на Херсонському напрямку.

"Мені це здається "ідеальною диверсійною операцією". Завдяки підтримці з боку НАТО український Генштаб чудово знає, що завдає удару прямо по найбільшій концентрації військ РФ (і всіх можливих "союзників") у цій частині України — і що інших, "кращих напрямків", мало... Російська армія ще має достатньо живої сили і дві завершені лінії оборони навколо Херсона. Третя ще будується... Проте війська українських 60 та 63 бригад за останні два дні впоралися із завданням. Спочатку, захопивши Давидів Брід, вони зробили хибний удар у південному напрямку, повернувши на схід, щоб ударити в тил лінії фронту росіян між Білою Криницею та Новогригорівкою та зруйнувати її. Таким чином, це проникнення в лінію фронту тепер так само глибоко, як і широко. Але подальше просування між Сухим Ставком та Брускінським, схоже, було зупинено", – зазначив експерт.

Обстановка