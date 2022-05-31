"ВСУ изменят ход войны на одном направлении": Жданов о новом оружии для Украины

Военный эксперт оценил помощь Украине в рамках ленд-лиза

Олег Жданов рассказал, какое оружие Запада может повлиять на ход войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад в ближайшее время предоставит Украине небольшое количество дальнобойных реактивных систем залпового огня, которые позволят ВСУ выровнять ситуацию на отдельном участке фронта.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале "Україна 24".

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"Я не сомневался, что мы получим (РСЗО – ред.), просто вопрос был времени. Я так понимаю, что весь ажиотаж поднялся из-за того, что нам необходимо сегодня и сейчас. А в плане поставок ленд-лиза я не сомневаюсь, что эти РСЗО там есть", – отметил он.

Эксперт сделал вывод, что западные партнеры пошли Украине навстречу, "и сейчас нам дадут какое-то небольшое количество реактивных систем залпового огня".

"Это будет либо MLRS M270, либо HIMARS M142. Эти системы имеют дальность стрельбы порядка 120 км. Если нам дадут к ним оперативно-тактическую ракету, она туда тоже подходит, это универсальные пусковые установки. Тогда дальность может быть до 300 км. Высокая точность и дальность стрельбы будет позволять нам в глубине оккупированных противником территорий наносить огневые удары по скоплениям войск, по материальным запасам, по запасам боеприпасов. Это дает огромное преимущество в огневом плане", – сказал Жданов.

По его мнению, "то, что нам дадут сегодня, может выровнять ситуацию на каком-то отдельном направлении".

Эксперт добавил, что в сети фигурировала цифра 20-30 пусковых установок, но для того, чтобы кардинально изменить ход войны, Украине необходимо 300-350.

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"Сейчас, даже если их получаем в количестве 20-30, это дает нам преимущество на одном направлении. Генштаб будет определяться, что важнее. А когда мы их получим в более массовом количестве в рамках ленд-лиза, это даст нам возможность изменить баланс сил в нашу пользу", – подытожил Жданов.

Резников рассказал, какое новое оружие Украина получила от Запада

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что благодаря военной помощи от наших западных партнеров на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.

Также Резников рассказал, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

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По словам министра, среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.