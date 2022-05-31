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Маломуж: перелом на Донбассе будет быстрым – названы сроки

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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31 мая, 00:18
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Опытный разведчик рассказал, какую помощь вскоре получит украинская армия
Маломуж заявил, что Украина скоро получит мощное оружие
Маломуж заявил, что Украина скоро получит мощное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия в ближайшую неделю-полторы получит новую порцию западной военной помощи, которая может изменить ход боевых действий на Донбассе и других важных направлениях.

Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире проекта FREEDOM на Youtube-канале "Україна 24".

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"Мы поставляем новые резервы, уже они поступают буквально в последние дни. И новейшая техника. Она еще не вся поступила, но в ближайшую неделю-полторы из США, Великобритании, стран Европы будет поступать. Особенно важно – это ракетные средства, которые были под сомнением... Как "Ураган", например, "Смерч" – такого рода мы будем иметь средства", – заявил Маломуж.

Экс-разведчик отметил, что украинская армия получит возможность поражать любые цели:

"Возле Северодонецка, Краматорска, Лисичанска, по всем направлениям трасс, которые они сейчас пытаются перекрывать, по другим направлениям – Херсонское, Харьковское, где мы можем поражать всю систему дальнобойной артиллерии, все ракетные средства – и "Смерчи", и "Ураганы", и другие мощные системы, которые работают по нашим войскам и уничтожают наши города. Тут мы можем наносить мощнейшие удары, их уничтожать, а после этого проводить очень мощные контратаки или тактические наступательные операции".

По мнению Маломужа, в результате перелома в боевых действиях смогут проявить свою силу украинские спецподразделения.

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"Это силы быстрого реагирования. Это может быть Северодонецк, Донецкое направление, Херсонское направление, Изюмское направление. Сейчас как раз тот пик, когда могут дать, во первых, очень мощный отпор врагу, с другой стороны – дать повод, чтобы мы начали наступательные операции", – заявил он.

Резников рассказал, какое новое оружие Украина получила от Запада

Министр обороны Алесей Резников сообщил, что благодаря военной помощи от наших западных партнеров на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.

Также Резников рассказал, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

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По словам министра, среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.

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