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"ЗСУ змінять хід війни на одному напрямку": Жданов про нову зброю для України

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31 травня, 17:55
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Військовий експерт оцінив допомогу Україні у рамках ленд-лізу
Олег Жданов розповів, яка зброя Заходу може вплинути на перебіг війни в Україні
Олег Жданов розповів, яка зброя Заходу може вплинути на перебіг війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід найближчим часом надасть Україні невелику кількість далекобійних реактивних систем залпового вогню, які дозволять ЗСУ вирівняти ситуацію на окремій ділянці фронту.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Я не сумнівався, що ми отримаємо (РСЗВ – ред.), просто питання було часу. Я так розумію, що весь ажіотаж піднявся через те, що нам необхідно сьогодні і зараз. А щодо поставок ленд-лізу я не сумніваюся , що ці РСЗВ там є", – зазначив він.

Експерт зробив висновок, що західні партнери пішли Україні назустріч, "і зараз нам дадуть якусь невелику кількість реактивних систем залпового вогню".

"Це буде або MLRS M270, або HIMARS M142. Ці системи мають дальність стрільби близько 120 км. Якщо нам дадуть до них оперативно-тактичну ракету, вона туди теж підходить, це універсальні пускові установки. Тоді дальність може бути до 300 км. Висока точність і дальність стрільби дозволятиме нам у глибині окупованих противником територій завдавати вогневих ударів по скупченнях військ, по матеріальних запасах, запасах боєприпасів. Це дає величезну перевагу у вогневому плані", – сказав Жданов.

На його думку, "те, що нам дадуть сьогодні, може вирівняти ситуацію на якомусь окремому напрямку".

Експерт додав, що у мережі фігурувала цифра 20-30 пускових установок, але для того, щоб кардинально змінити хід війни, Україні необхідно 300-350.

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"Наразі, навіть якщо їх отримуємо в кількості 20-30, це дає нам перевагу на одному напрямку. Генштаб визначатиметься, що важливіше. А коли ми їх отримаємо у більш масовій кількості в рамках ленд-лізу, це дасть нам можливість змінити баланс сил на нашу користь", – підсумував Жданов.

Резніков розповів, яку нову зброю Україна отримала від Заходу

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів на передовій успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Крім того, поповнюється парк артилерії 155 мм калібру. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій.

Також Резніков розповів, що берегову оборону України буде посилено ракетами Harpoon.

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За словами міністра, серед останніх надходжень понад 100 американських БПЛА різних типів.

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