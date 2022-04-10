Стратегический объект? Россияне разбомбили ракетой эко-туалет на огороде возле Гуляйполя (фото)

Истории подвигов

Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.

Слава Україні!