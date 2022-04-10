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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

От ракетного обстрела оккупантов под Одессой погиб военнослужащий

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 апреля, 17:03
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Стало известно о третьей жертве обстрела российскими оккупантами поселка Красноселка, что под Одессой
На днях оккупанты обстреляли поселок в Одесской области. Фото: коллаж "Сегодня"
На днях оккупанты обстреляли поселок в Одесской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате ракетного удара РФ по поселку Красноселка, что под Одессой погиб 40-летний военнослужащий.

Об этом сообщает "Думская".

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Отмечается, что погиб житель из села Трояндовое Одесского района Николай Даниленко.

Удар по области

  • В ночь с 7 на 8 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. Российские оккупанты выпустили три управляемые ракеты, в результате обстрела есть пострадавшие.
  • Позже в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что обстрел в Одесской области был осуществлен с территории Крыма. Российские оккупанты выпустили три управляемые ракеты. В результате обстрела были повреждены 2 здания.
  • Также в Одесской области активизировались диверсанты, которые информируют врага и распространяют панические настроения. Оккупанты проводят разведку на море, блокируя украинские порты и суда в них.

Ранее мы сообщали, что после Мариуполя оккупанты хотят уничтожить Одессу.

Также напомним, армия Приднестровья испугалась нападать на Одессу.

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Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.
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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

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