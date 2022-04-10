Ракетный удар по Днепру: аэропорт разрушен, есть пострадавшие

В последние дни наблюдаются частые обстрелы Днепропетровской области ракетами РФ

Оккупанты ракетными ударами полностью разрушили аэропорт в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские войска ракетными ударами практически полностью уничтожили аэропорт Днепра, а также его инфраструктуру.

Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко в Telegram.

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"К сожалению, орки участили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу", – говорится в сообщении.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что пятеро сотрудников ГСЧС пострадали.

Кроме того, в Новопавловке один гражданский погиб – взял в руки кассетный боеприпас.

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"Я в который раз напоминаю всем отчаянным, что трогать подозрительные предметы ЗАПРЕЩЕНО! Увидели боеприпасы – вызывайте полицию и ГСЧС. Днепропетровщина выстоит несмотря ни на что. Врагу наша область не по зубам", – сказал Лукашук.

Ситуация в Днепропетровской области