По Днепропетровской области ночью оккупанты нанесли три ракетных удара

Также над территорией области украинские военные сбили два вражеских беспилотника

Оккупанты продолжают обстреливать территорию области / Коллаж "Сегодня"

За минувшие сутки российские военные трижды обстреляли Днепропетровскую область. Ракеты попали в инфраструктурный и промышленный объекты. Есть один пострадавший. Также ВСУ сбили два вражеских беспилотника.

Об этом сообщает глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

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"Для нашей области это была эпоха антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – говорится в сообщении.

В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укротили несколько часов. Есть один пострадавший.

В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. На месте разрушено помещение. В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.

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Также ночью над территорией области украинские военные сбили два вражеских беспилотника.

Обстрелы Днепропетровской области

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