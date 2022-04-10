По Дніпропетровській області вночі окупанти завдали трьох ракетних ударів

Минулої доби російські військові тричі обстріляли Дніпропетровську область. Ракети потрапили до інфраструктурного та промислового об'єктів. Є один постраждалий. Також ЗСУ збили два ворожі безпілотники.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
"Для нашої області це була епоха антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах" , – йдеться у повідомленні.
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У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об'єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.
У Павлоградському районі ракета потрапила у промисловий об'єкт. На місці зруйновано приміщення. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.
Також вночі над територією області українські військові збили два ворожі безпілотники.
Обстріли Дніпропетровської області
- 31 березня дві ракети окупантів потрапили на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 2 особи, ще 5 травмовані. Повністю знищено склад із паливно-мастильними матеріалами.
- Того дня під час обстрілів Дніпропетровської області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. РФ провели реактивний артилерійський обстріл двох населених пунктів у Криворізькому районі, використовуючи систему залпового вогню "Торнадо-С".
- 5 квітня українська ППО збила дві ракети російських військових у Дніпропетровській області. Через уламки від ракет постраждалих немає.
- 8 квітня окупанти били по цивільних та цивільних об'єктах з повітря. Є три обстрілу території Дніпропетровської області на протязі дня. Чотири людини загинули, а ще семеро отримали поранення.
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