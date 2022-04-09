Жданов: РФ намеренно нанесла удар по вокзалу в Краматорске

Военный эксперт рассказал, почему попадание ракеты по скоплению людей не могло быть случайным

Эксперт рассказал, зачем Россия стреляла по Краматорску / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российские военные специально стреляли по вокзалу в Краматорске — об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Марку Фейгину.

"Я думаю, это было сознательно сделано. Это методы ведения войны. Есть две особенности ведения войны (россиянами — ред.). Первое — создать панику у гражданского населения, заставить его давить на политическое и военное руководство за мир любой ценой. Второе — была идея предотвратить полную эвакуацию города, потому что тогда это будет фактически Сталинград. Если начнутся бои за город, то ВСУ ничего не будет сдерживать в плане обороны города. Нет заложников", — сказал он.

Также Жданов прояснил техническую сторону обстрела. По его словам, шансы на случайное попадание минимальны.

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У нас пока фигурирует головной корпус ракеты. На ракете есть заводской номер, по которому мы быстро определим, когда она была выпущена и какой части она принадлежала. Комплексы "Точка У" были сняты в РФ в 2019 году и поставлены на долговременное хранение. Сейчас их активно снимают и ставят в строй. "Точка У" относится к высокоточному оружию. Коэффициент кругового отклонения там составляет буквально несколько десятков метров от точки прицела. Я по специальности "ракетные войска и артиллерия", поэтому точно знаю, что отклонение от расчетной точки минимально у этой ракеты. Тем она и славится, тем отличается от комплекса "Точка". Это модернизированный комплекс", — сказал он.

Ошибку ввода координат тоже можно исключить, считает эксперт.

"Перед подрывами был опубликован в Твиттере пуск двух ракет по якобы скоплению ВСУ. Причем публикация использовала сервер, который предполагает публикацию статей с отсрочкой. Но потом это резко исчезло. Но они забывают о существовании оперативной памяти, буфера, из которого, как правило, люди легко вытягивают всю информацию, которая была удалена. Если есть вторая ракета, то мы ошибку оператора тоже исключаем. То есть это был целенаправленный удар по массовому скоплению людей", — рассказал он.

Обстрел Краматорска