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Оккупанты ударили по освобожденной Сумской области, есть раненый

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 апреля, 16:29
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Обстрел произвели по селу близ города Шостка, попали в жилой дом
Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле Сумской области.
Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле Сумской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские кафиры обстреляли село близ Шостки в Сумской области. В результате ранения получил один человек.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook.

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Обстрел произошел сегодня утром, 8 апреля. В то же время, не указано, из чего именно была совершена атака.

"В селе Собичево поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Сумская область освобождена от оккупантов

Ранее Живицкий сообщил, что ВСУ полностью освободили территорию Сумщины от оккупантов. Местные жители предупредили, что если они слышат звуки взрывов – это работают украинские спасатели и взрывотехники.

Пока эксперты обезвреживают боеприпасы, которые покинули российские военные на нашей земле. Живицкий призвал пока не убирать территорию области, поскольку можно наткнуться на взрывчатку.

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В области идет зачистка

Еще 1 апреля было известно, что российские войска расширяли свое присутствие на Сумщине, а также враги окапывались в общинах.

Одновременно с этим враг отводил технику, которая раньше размещалась на Броварском направлении, в сторону границы с РФ. 4 апреля стало известно, что российские завершили вывод войск. По дороге они получили много "сюрпризов" от ВСУ – уехать с украинской земли удалось не всем врагам.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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