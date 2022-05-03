США отправили Украине артиллерию, которая изменит ход войны с РФ (видео)

155-мм гаубицы могут оказать решающее влияние на следующий этап боевых действий

Пентагон отправил в Украину гаубицы M777 / Фото: Коллаж: Сегодня

США отправили в Украину партию 155-мм артиллерии в рамках военной помощи.

Соответствующее видео опубликовал Twitter министерства обороны США.

Реклама

"Персонал загружает гаубицы M777 для отправки в Украину на C-17 Globemaster III в апреле 2022 года", – говорится в подписи к видео.

.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for ?? Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c — Department of Defense ?? (@DeptofDefense) May 2, 2022

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на военных экспертов и представителей властей США отмечало, что артиллерия, которую Запад отправляет в Украину, изменит ход войны с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, отметил, что дальнобойная артиллерия окажется "решающей" на следующем этапе войны. США вместе с Канадой обучают небольшое количество украинских военнослужащих обращению с десятками 155-мм гаубиц, которые обе страны обязались предоставить.

Американские и канадские гаубицы, направляющиеся в Украину, буксируются на прицепах, а французские самоходные гаубицы CAESAR стреляют теми же 155-мм разрывными снарядами, но с задней части шасси грузовика.

Реклама

Одни только США уже пообещали Украине около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц для стрельбы.

Аналитики отмечают, что использование различных западных артиллерийских орудий ускорит тактический переход обеих сторон к использованию так называемого контрбатарейного огня, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют.

США одобрили ленд-лиз для Украины

Конгресс США впервые с 1941 года принял закон о ленд-лизе. Этот военный закон должен помочь Украине в отражении российского нашествия.

Реклама

Украина может получить в результате ленд-лиза: