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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

США отправили Украине артиллерию, которая изменит ход войны с РФ (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 мая, 08:04
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155-мм гаубицы могут оказать решающее влияние на следующий этап боевых действий
Пентагон отправил в Украину гаубицы M777
Пентагон отправил в Украину гаубицы M777 / Фото: Коллаж: Сегодня

США отправили в Украину партию 155-мм артиллерии в рамках военной помощи.

Соответствующее видео опубликовал Twitter министерства обороны США.

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"Персонал загружает гаубицы M777 для отправки в Украину на C-17 Globemaster III в апреле 2022 года", – говорится в подписи к видео.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на военных экспертов и представителей властей США отмечало, что артиллерия, которую Запад отправляет в Украину, изменит ход войны с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, отметил, что дальнобойная артиллерия окажется "решающей" на следующем этапе войны. США вместе с Канадой обучают небольшое количество украинских военнослужащих обращению с десятками 155-мм гаубиц, которые обе страны обязались предоставить.

Американские и канадские гаубицы, направляющиеся в Украину, буксируются на прицепах, а французские самоходные гаубицы CAESAR стреляют теми же 155-мм разрывными снарядами, но с задней части шасси грузовика.

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Одни только США уже пообещали Украине около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц для стрельбы.

Аналитики отмечают, что использование различных западных артиллерийских орудий ускорит тактический переход обеих сторон к использованию так называемого контрбатарейного огня, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют.

США одобрили ленд-лиз для Украины

Конгресс США впервые с 1941 года принял закон о ленд-лизе. Этот военный закон должен помочь Украине в отражении российского нашествия.

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Украина может получить в результате ленд-лиза:

  • танки третьего поколения M1A2 Abrams.
  • боевые машины пехоты США M2A3 Bradley.
  • самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin.
  • реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS.
  • универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS.
  • передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2.
  • ЗРК Patriot.
  • многофункциональные лёгкие истребители 4-го поколения F-16 C/D.

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