США відправили Україні артилерію, яка змінить перебіг війни з РФ (відео)

США відправили в Україну партію 155-мм артилерії в рамках військової допомоги.

Відповідне відео опублікував Twitter міністерства оборони США.

. @USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for ?? Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c