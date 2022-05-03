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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

США відправили Україні артилерію, яка змінить перебіг війни з РФ (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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3 травня, 08:04
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155-мм гаубиці можуть вплинути на наступний етап бойових дій
Петагон відправив до України гаубиці M777
Петагон відправив до України гаубиці M777 / Фото: Колаж: Сьогодні

США відправили в Україну партію 155-мм артилерії в рамках військової допомоги.

Відповідне відео опублікував Twitter міністерства оборони США.

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"Персонал завантажує гаубиці M777 для відправки в Україну на C-17 Globemaster III у квітні 2022 року", – йдеться у підписі до відео.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на військових експертів та представників влади США зазначало, що артилерія, яку Захід відправляє в Україну, змінить перебіг війни з Росією.

Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи разом зі своїм канадським колегою в Пентагоні в четвер, зазначив, що далекобійна артилерія виявиться "вирішальною" на наступному етапі війни. США разом із Канадою навчають невелику кількість українських військовослужбовців поводженню з десятками 155-мм гаубиць, які обидві країни зобов'язалися надати.

Американські та канадські гаубиці, що прямують до України, буксируються на причепах, а французькі самохідні гаубиці CAESAR стріляють тими ж 155-мм розривними снарядами, але із задньої частини шасі вантажівки.

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Лише США вже пообіцяли Україні близько 190 тисяч артилерійських снарядів плюс 90 гаубиць для стрільби.

Аналітики відзначають, що використання різних західних артилерійських знарядь прискорить тактичний перехід обох сторін до використання так званого контрбатарейного вогню, при якому збройні сили шукають артилерію супротивника, визначають її розташування та атакують.

США схвалили ленд-ліз для України

Конгрес США вперше з 1941 року ухвалив закон про ленд-ліз. Цей військовий закон має допомогти Україні у відбитті російської навали.

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Україна може отримати в результаті ленд-лізу:

  • танки третього покоління M1A2 Abrams
  • бойові машини піхоти США M2A3 Bradley.
  • самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin
  • реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS
  • універсальна пускова установка РСЗВ M270 MLRS.
  • пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2
  • ЗРК Патріот.
  • функціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D.

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