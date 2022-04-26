Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Росія не зможе зірвати постачання зброї до України ракетними ударами – Арестович

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 17:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупантам не вистачає мужності зізнатися собі, що їхні плани неможливо реалізувати, вважає радник глави ОПУ
Арестович прокоментував ракетні удари по залізничній інфраструктурі України
Арестович прокоментував ракетні удари по залізничній інфраструктурі України / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія ракетними ударами по залізничній інфраструктурі України не зможе зірвати процес забезпечення ЗСУ зброєю і всім необхідним.

Таку думку висловив позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у коментарі "24 каналу".

Реклама

"Засобами, які є в Російської Федерації, а саме крилатими ракетами повітряного базування або "Іскандерами", неможливо зірвати залізничні постачання в Україні. Навіть уповільнити неможливо. Ті втрати, яких вони завдають, відновлюються за добу-дві-три. Тобто це завдання, яке не вирішується", – підкреслив він.

За словами Арестовича, росіяни "кидають у топку останні резерви армії" і виконують безглузді накази політичного керівництва, заздалегідь знаючи, що нічого не вийде.

"Російським генералам не вистачає сміливості вийти й сказати: не вийде, припиніть вбивати людей і збережіть що-небудь для Росії. У Росії від Калінінграда до Курил немає війська. Зараз таліби підуть у наступ – нема чим зупиняти. Всі 10 армій тут, і частини з них вже не існує", – заявив радник керівника ОПУ.

Як зазначив Арестович, іноді складається враження, що Путін – "китайський або американський шпигун, завдання якого – розвалити Росію". На його думку, ніхто не знищує Росію так вправно і ефективно, як це робить президент РФ.

Окупанти обстрілюють залізничну інфраструктуру України

25 квітня російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.

Реклама

Зокрема, військові РФ обстріляли ракетами Жмеринку та Козятин Вінницької області.

Окупанти випустили крилаті ракети по Львівській області, на тяговій підстанції залізничної станції Красне стався вибух. Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:20 26 квітня
1
Особовий склад 22 100
Особовий склад
2
Літаки 184
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артилерія 416
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 205
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1643
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Загинув в результаті особистих мужніх дій, завдяки яким повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
40,56
29,98
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
38,65
31,48
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,54
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
30,50
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти