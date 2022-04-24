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Арестович про подальший хід війни: Кремль зараз має три виходи

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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24 квітня, 05:00
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Водночас радник голови ОП бачить лише два виходи для Києва
Олексій Арестович заявив, що Кремль може продовжити війну одним із трьох способів.
Олексій Арестович заявив, що Кремль може продовжити війну одним із трьох способів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має два варіанти подальшого ходу війни. Так, це будуть або переговори з окупантом, або перемога над російськими військами

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

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"У Кремля зараз є три виходи, у нас – два", – сказав він.

За словами Арестовича, варіанти Кремля – це або переговори (після провалу операції на сході), або позиційна війна, або мобілізація.

При цьому для Києва радник голови ВП передбачає такі варіанти: переговори або "винесення вперед ногами російського угруповання з України".

"Ми дуже хочемо зробити друге, але все ще залишаємо шанс на переговори. Президент сьогодні підтвердив – якщо знищать захисників Маріуполя, або якщо проведуть якийсь "референдум" у "Херсонській народній республіці", то ми виходимо з переговорів". І далі у нас тільки один варіант – їхнє винесення вперед ногами", – сказав Арестович.

Україна може вийти із переговорів

Як заявив президент Володимир Зеленський, у разі проведення Росією будь-яких псевдореферендумів на території України та у разі загибелі захисників та людей у Маріуполі будь-які переговорні процеси з Москвою припиняться.

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"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум у нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів... Я думаю, це не на користь дипломатичному процесу. Це заважає закінченню війни дипломатичним шляхом", – сказав Зеленський.

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

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