Росія за годину завдала ударів по 5 залізничних станціях у Центрі та на Заході України

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є постраждалі. Про це у своєму Telegram -Каналі повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.
"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. 25 квітня протягом години під обстріл потрапили 5 залізничних станцій у центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі з'ясовуємо. Буду інформувати", – повідомив Камишин.
Через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на ділянках Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів. Потяги, що йдуть цими ділянками, затримуються, час затримки та перелік поїздів буде повідомляти незабаром.
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі області . Жертв немає, збитки встановлюються.
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