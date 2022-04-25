Росія випустила 9 ракет по Кременчуку: одна людина загинула, семеро поранені

Майже у всіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води

Армія РФ обстріляла Кременчук / Колаж "Сьогодні"

Російські військові завдали ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ учора, 24 квітня. Внаслідок обстрілів 1 особа загинула, а ще 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

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Це був найбільший обстріл області під час повномасштабного російського вторгнення.

9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ.

"1 людина загинула та 7 людей постраждали. У них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже у всіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", – йдеться у повідомленні.

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Ракетний удар РФ по Кременчуку

Вчора, 24 квітня, близько 20:00 стало відомо про ракетний удар РФ. 5 російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих та руйнування ще була невідома.

У свою чергу, Telegram-канали публікували відео моменту прольоту ракети "Калібр". Вже о 21:43 удари по місту продовжились.

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