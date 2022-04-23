На Сумщині кілька сіл обстріляли з території Росії

Російські військові обстріляли з артилерії територію Сумщини, пошкодивши будівлю психоневрологічного інтернату у с.Атинське та двір приватних будинків у с.Бояро-Лежачі.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
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"Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу з боку росії у с. Атинське у психоневрологічному інтернаті вибито всі вікна та двері... Також у с. Бояро-Лежачі пошкоджені території приватних будинків", – йдеться у повідомленні.
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Наразі відомо, що жертв немає. Живицький нагадав жителям області, зберігається ймовірність провокацій з боку ворога.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки повідомили, що російські військові повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів.