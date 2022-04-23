В Сумской области несколько сел обстреляли с территории России

Российские военные обстреляли из артиллерии территорию Сумщины, повредив здание психоневрологического интерната в с.Атинское и двор частных домов в с.Бояро-Лежачи.
Об этом сообщил в Телеграме начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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"Сегодня в результате артиллерийского обстрела со стороны россии в с. Атинское в психоневрологическом интернате выбиты все окна и двери... Также в с. Бояро-Лежачи повреждены территории частных домов", – говорится в сообщении.
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На данный момент известно, что жертв нет. Живицкий напомнил жителям области, что сохраняется вероятность провокаций со стороны врага.
Напомним, в Главном управлении разведки сообщили, что российские военные полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.