Росія обстріляла ракетами Полтавську область

Росія 24 квітня завдала ракетного удару по Полтавській області.
Про це повідомив у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", – зазначив Лунін.
Своєю чергою, Telegram-канал "Харьков 1654. Город-герой" оприлюднив відео моменту прольоту ракети "Калібр".
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