Росія завдала удару по селу під Полтавою: одна людина загинула

У Полтавській області внаслідок обстрілів загинув місцевий житель, а ще один був поранений.
Про це повідомляє голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін в Telegram.
"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації. Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя", – написав Лунін.
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