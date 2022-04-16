Росія завдала удару по селу під Полтавою: одна людина загинула

Вчора пізно ввечері окупанти обстріляли господарську інфраструктуру в одному із сіл області

На Полтавщині вночі було не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтавській області внаслідок обстрілів загинув місцевий житель, а ще один був поранений.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін в Telegram.

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"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації. Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя", – написав Лунін.

Українські військові у зоні ООС відбили 10 атак ворога

Протягом 15 квітня українські військові у зоні ООС успішно відбили 10 атак ворога, завдавши втрат російським окупантам. Про це повідомляє прес-служба ООС. Як зазначається, українські військові знищили три танки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дві одиниці автомобільної техніки, а також знищили один ворожий БТР та один захопили.

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